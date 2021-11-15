Челябинск, 15 ноября, 2021, 11:23 — ИА Регнум. Участковые уполномоченные полиции из Челябинска готовы пойти на голодовку в связи с попытками их выселения из служебных квартир. Об этом они заявили в своём очередном видеообращении.

Голодовка

Обращение адресовано президенту России Владимиру Путину, а также главам МВД и СКР Владимиру Колокольцеву и Александру Бастрыкину. Граждане заявляют, что готовы также выйти на одиночные пикеты. По мнению обратившихся, на уровне региона их проблему якобы не решают и не собираются.

На крайние меры люди готовы пойти в том случае, если СКР не станет возбуждать уголовное дело. «Нам терять нечего, за нами семьи, наши дети, десятки обманутых силовиков», — цитирует их Накануне.Ru.

Как сообщало ИА REGNUM, бывшие и нынешние полицейские пожаловались Путину и Колокольцеву на выселение их из служебных квартир. После этого в областном главке МВД создали специальную комиссию и начали проверку.