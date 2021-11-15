Благовещенск, , 11:21 — REGNUM Эпидпорог в Амурской области превышен на 20,5%. За сутки в регионе выявлено 229 заболевших COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 ноября в управлении Роспотребнадзора по региону. Уровень заболеваемости в Приамурье снова побил «рекорд».

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У 22% заболевших инфекция вызвала пневмонию, остальные 78% болеют в форме ОРВИ. Показатель заболеваемости COVID-19 в регионе составляет 5478,06 на 100 тысяч населения.

За всё время пандемии коронавирусом заразились 42 830 жителей Амурской области, погибли 499 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, Амурская область попала в список пяти регионов России, в которых осложнилась ситуация с распространением COVID-19. Приамурье перешло на карте портала стопкоронавирус. рф из оранжевой зоны в красную.