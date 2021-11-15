Белгород, , 11:19 — REGNUM В 2021 году в Белгородской области на борьбу с коронавирусом будет потрачено пять миллиардов рублей, заявил 15 ноября на еженедельном совещании в правительстве губернатор Вячеслав Гладков.

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По словам главы региона, изначально планировалось выделить на борьбу с пандемией два миллиарда рублей — средства предназначались на закупку лекарств и оборудования, а также оплату труда врачей. Вынужденное увеличение расходов произошло из-за сложившейся эпидемиологической ситуации.

«Это без учёта капитальных затрат. Средства были вынуждено перераспределены с других запланированных статей расходов, например, благоустройства. Это моя личная ответственность по контролю за эпидситуацией», — отметил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белгородской области идёт строительство двух быстровозводимых инфекционных госпиталей, одновременно власти начинают подготовку документов для получения необходимых лицензий.

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