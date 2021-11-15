Москва, 15 ноября, 2021, 11:17 — ИА Регнум. Уровень безработицы России вернулся к историческому минимуму 2019 года. Об этом 15 ноября заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе заседания комитета Госдумы по финансовому рынку.

Иван Шилов ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

«Количество открытых вакансий тоже находится на историческом максимуме», — заявила Набиуллина.

По её словам, анализ ситуации в регионах указывает даже на возникновение недостатка предложения на рынке труда.

«Во многих секторах возникает нехватка рабочей силы», — констатировала она.