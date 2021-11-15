Москва, , 11:16 — REGNUM Большинство жителей России (68%) выступают против введения системы QR-кодов для посещения магазинов и использования общественного транспорта, приводит данные опроса исследовательский центр портала Superjob.ru.

Проверка QR-кода Дарья Антонова © ИА REGNUM

Считают, что в РФ нужно вводить систему QR-кодов лишь 18%: 14% для посещения магазинов и в общественном транспорте, 2% — только для посещения магазинов и 2% — только для проезда в общественном транспорте.

Чаще за введение QR-кодов в магазинах и транспорте выступают мужчины, чем женщины — 20% против 15%. Реже остальных поддерживают идею антипрививочники (3%). Среди вакцинированных граждан одобряют ввод QR-кодов 31%.

Опрос проведен 11−12 ноября 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 386 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, полагают, что QR-коды следует ввести только в самолетах, 2% граждан РФ, лишь в поездах — 1%.

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