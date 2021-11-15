Москва, 15 ноября, 2021, 11:15 — ИА Регнум. В Москве 15 ноября ожидается сильный ветер с порывами до 14 метров в секунду, сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы со ссылкой на прогнозы синоптиков.

Cap.ru Сильная гололедица в Чебоксарах

При этом на дорогах ожидается гололедица, а температура воздуха не превысит одного градуса выше нуля.

«Такие погодные условия могут привести к затруднению движения, увеличится вероятность дорожно-транспортных происшествий», — предупредили в мэрии.

Столичные службы непрерывно следят за ситуацией на опасных для движения участках дорог. Водителям рекомендуется соблюдать дистанцию и не превышать скорость, пешеходам — выбрать удобную обувь, не скользкую и без каблука.