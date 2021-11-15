Брюссель, , 11:14 — REGNUM Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель принял в Брюсселе бывшего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву. Об этом он написал в своём аккаунте в Twitter.

Лула да Силва Archive.government.ru

«Был рад приветствовать бывшего президента Лулу да Силву в Брюсселе сегодня вечером», — написал Боррель.

По его словам, у сторон состоялся «хороший обмен мнениями» об отношениях между ЕС и Латинской Америкой, включая двусторонние отношения с Бразилией, МЕРКОСУР, Никарагуа и Венесуэлой.