Москва, , 11:13 — REGNUM Экономика России вернулась на допандемическую траекторию экономического роста. Об этом 15 ноября заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе заседания комитета Госдумы по финансовому рынку.

Эльвира Набиуллина Дарья Драй © ИА REGNUM

«Это год восстановления после беспрецедентного кризиса», — заявила Набиуллина.

«Наша экономика оправилась быстрее, чем многие ожидали, и она вернулась не только к уровню, который был в допандемический период, а и к тренду — на каком уровне росла бы экономика, если бы пандемии не было», — заявила Набиуллина.

По её словам, это заключение справедливо для всех отраслей экономики России, кроме нефтегазового, в отношении которого следует учитывать действие соглашения ОПЕК+.