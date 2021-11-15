Москва, 15 ноября, 2021, 11:13 — ИА Регнум. Экономика России вернулась на допандемическую траекторию экономического роста. Об этом 15 ноября заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе заседания комитета Госдумы по финансовому рынку.

Дарья Драй ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

«Это год восстановления после беспрецедентного кризиса», — заявила Набиуллина.

«Наша экономика оправилась быстрее, чем многие ожидали, и она вернулась не только к уровню, который был в допандемический период, а и к тренду — на каком уровне росла бы экономика, если бы пандемии не было», — заявила Набиуллина.

По её словам, это заключение справедливо для всех отраслей экономики России, кроме нефтегазового, в отношении которого следует учитывать действие соглашения ОПЕК+.