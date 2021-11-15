Оренбург, , 11:13 — REGNUM В Оренбургской области выявлены нарушения правил технической эксплуатация железных дорог. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Железная дорога jingoba

По данным ведомства, проверялись железнодорожные пути необщего пользования и железнодорожные переезды, которые принадлежат двум оренбургским компаниям. Руководителям этих организаций прокурор внес представления.

Выяснилось, что нарушалась технологии ремонта, техническое обслуживание путей, переездов и стрелочных переводов проводилось ненадлежащим образом. Все это, по мнению надзорного ведомства, создает угрозу возникновения аварийных ситуаций и транспортных происшествий.