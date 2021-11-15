Тбилиси, , 11:11 — REGNUM Неизвестные вывалили кучу мусора в коридоре дома, где расположен офис грузинского оппозиционной партии «Гирчи — больше свободы» в Тбилиси, а стены исписали нецензурными надписями. Об этом лидер партии Зураб Джапаридзе сообщил в соцсети Facebook.

Партия «Гирчи» Newsgeorgia.ge

«В этом офисе нам не разрешили установить кондиционер, так как это памятник культурного наследия, а те, кто это сделал, — настоящие вандалы», — написал Джапаридзе.

Он обвинил в происшествии сотрудников Службы государственной безопасности. Политик назвал их «невообразимо больными» людьми.

Стоит отметить, что на прошлой неделе члены партии «Гирчи» проводили акции протеста возле зданий СГБ. Сначала они вывали кучу мусора возле здания ведомства в Тбилиси. Потом активисты заблокировали своими машинами въезды на территорию СГБ в ряде крупных городов страны.

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