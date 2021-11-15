Москва, , 11:11 — REGNUM Минфин предлагает исключить ряд отраслей из-под акциза на жидкую сталь, передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября.

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«Предлагаем исключить из действия закона предприятия, где есть цеха по разливу стали в отраслях: машиностроение, военно-промышленный комплекс, исключаем малые и средние предприятия с объемом производства 1 тыс. тонн в месяц и исключаем предприятия, которые производят легирующие элементы для производства стальных изделий», — сказал глава Минфина Антон Силуанов в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Госдума в первом чтении приняла законопроект об акцизах на жидкую сталь, освобождении от НДФЛ ряда доходов, а также изменении подходов к налогообложению НДПИ товарных руд черных металлов. Документ готовится ко второму чтению.

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