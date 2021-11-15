Анахайм, США, , 11:10 — REGNUM «Анахайм Дакс» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1.

«Анахайм» D Ramey Logan

В составе «Анахайма» дубль оформил нападающий Тревор Зеграс. Ещё по шайбе забросили Сонни Милано, Адам Хенрик и Сэм Стил. У «Ванкувера» отличился форвард Нильс Хёгландер.

На сегодняшний день «Анахайм» занимает второе место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 21 очко. «Ванкувер» идёт на 13-м месте в Восточной конференции с 12 очками.

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