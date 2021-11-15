Москва, 15 ноября, 2021, 15:15 — ИА Регнум. Белоруссия уклонилась от поддержки России в Сирии, распространяя в информационном поле клише о «не наших войнах». Об этом 15 ноября заявила корреспонденту ИА REGNUM белорусский политолог, соучредитель движения «За труд и справедливость» Эльвира Мирсалимова.

Сирия

«Некоторое время назад смысловое клише про «не наши войны» в белорусском инфополе запросто переносилось и на Сирию», — заявила эксперт.

Эльвира Мирсалимова «Дескать, Россия туда «встряла», а мы с одной стороны вроде как союзники, а с другой не хотим, чтобы «наши дети воевали на чужой земле за чужие интересы»

«Российскому руководству, да и большинству российских граждан, было понятно, что необходимо остановить это безумие на дальних подступах, иначе всё это хлынет в среднеазиатские республики и на территорию самой России», — отметила эксперт.

Напомним, что заявление о «не наших войнах» (имея в виду в том числе и Великую Отечественную войну) президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал во время интервью агентству «Хабар» в Республике Казахстан в 2019 году.