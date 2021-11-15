Москва, , 11:09 — REGNUM Применение искусственного интеллекта в определённых отраслях несёт достаточно существенные риски. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 ноября заявил заведующий лабораторией цифровой трансформации образования ВШЭ Иван Карлов.

Искусственный интеллект Seanbatty

«Ситуация двоякая. С одной стороны, мы понимаем и видим, что для развития технологий и бизнеса вокруг цифровых технологий (не только ИИ) излишнее регулирование, безусловно, является сдерживающим фактором, — сказал Карлов. — С другой стороны, необходимо понимать, что применение искусственного интеллекта в определённых отраслях несёт достаточно существенные риски. Любая технология внедряется через эксперимент: разрабатывается некоторое решение и проводятся соответствующие эксперименты на практике, чтобы потом эти решения возможно было тиражировать. Во многих ситуациях использование технологии ИИ требует принятия каких-то нормативных рамок, необходимых для создания условий, в которых будет возможно проведение эксперимента».

Как полагает Карлов, в случае внедрения и регулирования систем на основе ИИ нужно использовать принцип разумности.

«Эти системы фактически будут заменять человека в определённых видах деятельности, поэтому некоторое регулирование и создание определённых нормативных документов необходимо, чтобы их было возможно апробировать на определённых задачах и в определённых условиях», — сказал Карлов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее одним из рисков, с которыми связано внедрение искусственного интеллекта, назвали нарушения использования персональных данных.

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