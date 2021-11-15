Мурманск, 15 ноября, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Мурманские власти разрешили жителям региона, не имеющим QR-код сертификата о ковид-вакцинации, посещать магазины с детскими товарами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном оперштабе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проверка QR-кода

«Получаю много сообщений от родителей с просьбой предоставить возможность попадать в детские магазины для покупки питания и одежды детям без QR-кодов. В рамках такой временной меры мы приняли решение позволить северянам без кодов их посещать», — цитирует штаб главу региона Андрея Чибиса.

Как сообщало ИА REGNUM, запрет на посещение торговых центров без QR-кодов был установлен 11 ноября.