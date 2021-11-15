Оттава, 15 ноября, 2021, 11:06 — ИА Регнум. «Калгари Флэймз» одержал победу над «Оттавой Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:0.

Nhl.com Никита Задоров

В составе «Калгари» шайбы забросили нападающие Эндрю Манджапане, Элиас Линдхольм, Мэттью Ткачук и российский защитник Никита Задоров.

На сегодняшний день «Калгари» занимает четвёртое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 20 очков. «Оттава» идёт на 16-м месте в Восточной конференции с девятью очками.

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