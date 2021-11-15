Джакарта, 15 ноября, 2021, 11:06 — ИА Регнум. Индонезия — это страна с множеством вулканов, поскольку она расположена на трех тектонических плитах, а именно на Евразийской, Австралийской и Тихоокеанской, сообщает Detik.

Crisco 1492 Вулкан Мерапи

Индонезия стала третьей страной в мире с самым большим количеством вулканов.

В США больше всего вулканов в мире. Согласно полученным данным, в Соединенных Штатах насчитывается 173 вулкана, большинство из которых находится на Аляске. В общей сложности 161 вулкан в США являются действующими вулканами.

Второе место в мире занимает Россия. В стране насчитывается 166 вулканов.

Третье место в мире занимает Индонезия. В стране насчитывается около 147 вулканов, расположенных на разных островах. Большинство вулканов Индонезии расположены в цепи вулканов Зондской дуги протяженностью 1800 миль. Череда вулканов в Индонезии входит в Тихоокеанское огненное кольцо. Горы Мерапи и Келуд занесены в список самых активных вулканов Индонезии.

После Индонезии идёт Исландия, где зарегистрировано около 130 вулканов, и Япония с 112 действующими вулканами.

Напомним, самое крупное извержение вулкана произошло в Индонезии, в результате извержения вулкана Тамбора в 1815 году.