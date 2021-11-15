Гранада, Испания, 15 ноября, 2021, 11:05 — ИА Регнум. Детекторы проекта SMART Института астрофизики Андалусии (IAA-CSIC) из астрономических обсерваторий Севильи, Ла Сагра и Сьерра-Невада (Гранада), Калар Альто (Альмерия) и Ла Хита (Толедо) зафиксировали прохождение огненного шара над юго-востоком Пиренейского полуострова со скоростью 101 000 км/час. Об этом пишет агентство EFE.

John Vermette Космос

Согласно анализу главного исследователя проекта SMART Хосе Марии Мадьедо из IAA-CSIC, огненный шар был зарегистрирован в воскресенье, 14 ноября, в 20:01 и хорошо наблюдался с юга и центра Испании.

Ранее в NASA заявили, что экипаж МКС перешел на космические корабли из-за угрозы попадания космического мусора в станцию.