София, , 11:04 — REGNUM Основные места в Народном собрании (парламенте) Болгарии будут распределены между пятью крупнейшими партиями и общественными движениями РБ. Об этом 15 ноября на основе поступающей информации из болгарского Центризбиркома сообщает Софийское телевидение.

По данным ЦИК РБ на 9.30 местного времени (10.30 мск), лидерами голосования являются формация «Продолжаем перемены» (около 30%), партия «ГЕРБ» («Граждане за европейское развитие Болгарии») с 22,1%, а также центристская партия «Движение за права и свободы» (13,8%), движение «Есть такой народ» (10,1%) и Болгарская социалистическая партия (9,99%). Предполагается, что представители еще двух партий — «Демократическая Болгария» и «Возрождение» представят своих кандидатов на условиях вхождения в коалиционные структуры.

Напомним, 14 ноября в Болгарии прошли всеобщие парламентские и президентские выборы. Избирательным правом в РБ и за ее пределами обладали в общей сложности 6 708 189 граждан.