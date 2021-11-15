Ставрополь, 15 ноября, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Школьники Ставропольского края с 15 ноября начали учиться в обычном режиме. Период дистанционного обучения завершен в связи с улучшением ситуации по коронавирусу. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

Пресс-служба Минпросвещения России Дистанционное обучение

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«Эпидобстановка в отрасли образования за время каникул и «дистанционки» значительно улучшилась. Опасений сегодня она не вызывает. <…> «Дистанционка» в школах, учреждениях среднего профессионального образования и вузах была введена до 13 ноября включительно. Продлевать ее мы не будем», — сообщил глава субъекта РФ в своем Instagram.

Напомним, школы Ставрополья ушли на каникулы раньше положенного срока — с 23 октября. А с 7 ноября в крае была объявлена неделя учебы в удаленном формате.

Ежедневно в субъекте РФ выявляют более 500 новых случаев заражения коронавирусом, умирают от COVID-19 более 40 человек в сутки. Снижения данных коронавирусной статистики за последние недели не отмечалось.

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