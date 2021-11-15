Канберра, 15 ноября, 2021, 11:04 — ИА Регнум. В заключительном документе климатического саммита, прошедшего в Глазго, содержится призыв к таким странам, как Австралия, предпринять больше усилий к 2030 году, чтобы сократить добычу угля. Однако австралийское правительство не будет спешить сворачивать угольную промышленность слишком быстро. Об этом 15 ноября сообщил телеканал Nine News.

Флаг Австралии

В австралийской прессе и Лейбористкой партии уже прозвучали неоднократные призывы к правительству Скотта Моррисона предпринять новые шаги по сворачиванию добычи угля. Однако чиновники в кабинете министров остались непреклонными.

«Мы уже поставили перед собой цель. Мы продолжим обновлять наши прогнозы», — заявил министр здравоохранения Австралии Грег Хант, ссылаясь на заявление правительства о сокращении выбросов на 35% к 2030 году.

В правительстве также подчеркнули, что Австралия уже взяла на себя обязательство инвестировать более 21 миллиарда долларов в новые зеленые технологии, стремясь к 2030 году увеличить общий объем государственных и частных инвестиций в этой области до 120 миллиардов долларов.