Элиста, , 11:02 — REGNUM Сотрудник Калмыцкого государственного университета имени Городовикова задержан по подозрению в крупном мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления ФСБ России.

Под арестом Mathieu Thauvin

Как полагают следователи, фигурант уголовного дела формировал списки студентов на получение дополнительной академической стипендии за активное участие в общественной деятельности вуза. При этом он уведомил учащихся о якобы необходимости частичного возврата пособия. Сотруднику вуза удалось похитить более 2,5 млн рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.