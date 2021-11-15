Москва, 15 ноября, 2021, 11:02 — ИА Регнум. Ставки по ипотечным кредитам на новостройки на 0,4 п. п. — до 8,8% и на вторичное жилье — на 0,6 п. п. — до 9,1% повысил Сбербанк. Это 15 ноября следует из материалов на сайте банка.

Ипотека

При этом ставка по ипотеке на готовое жилье возросла с 8,1% до 8,7% годовых, а стоимость рефинансирования ипотечного кредита выросла с 8,2% до 8,6%.

Также стоимость ипотеки на строительство индивидуального жилого дома увеличилось с 9,2% до 9,6% и с 8,4% до 8,8% возросла ставка по ипотечным кредитам на покупку загородной недвижимости.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября стало известно, что средний срок ипотечного кредита в сентябре достиг исторического максимума в 20,6 лет.