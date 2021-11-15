Канберра, 15 ноября 2021, 11:14 — REGNUM После подавления протестов в Гонконге коммунистический режим в Китае теперь открыто заявляет, что на прицеле находится Тайвань, что потенциально может привести к большой войне с США и их союзниками, включая Австралию. Об этом было заявлено в новостном репортаже, появившемся 15 ноября на телеканале Nine News.

Карта. Австралия
Карта. Австралия
Hans

«Большинство людей надеются, что конфликт никогда не произойдет, но это не мешает странам во всем мире готовиться к тому, что он случится», — описывают состояние отношений между странами телевизионщики.

«Австралия в настоящий момент чудовищно уязвима», — заявил в интервью телеканалу генерал-майор в отставке Джим Молан.

«По моим оценкам, в серьезном бою у Сил обороны Австралии управляемых ракет хватит только на несколько дней», — заявил австралийский сенатор, который согласился поучаствовать в подготовке новостного сюжета.

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