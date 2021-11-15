Канберра, 15 ноября, 2021, 11:14 — ИА Регнум. После подавления протестов в Гонконге коммунистический режим в Китае теперь открыто заявляет, что на прицеле находится Тайвань, что потенциально может привести к большой войне с США и их союзниками, включая Австралию. Об этом было заявлено в новостном репортаже, появившемся 15 ноября на телеканале Nine News.

Hans Карта. Австралия

«Большинство людей надеются, что конфликт никогда не произойдет, но это не мешает странам во всем мире готовиться к тому, что он случится», — описывают состояние отношений между странами телевизионщики.

«Австралия в настоящий момент чудовищно уязвима», — заявил в интервью телеканалу генерал-майор в отставке Джим Молан.

«По моим оценкам, в серьезном бою у Сил обороны Австралии управляемых ракет хватит только на несколько дней», — заявил австралийский сенатор, который согласился поучаствовать в подготовке новостного сюжета.