Кызыл, , 11:00 — REGNUM В Туве в течение суток 16 ноября прогнозируют усиление ветра до 15−20 метров в секунду. Местами ночью выпадет сильный снег, на дорогах гололедица, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской и ЧС.

Снег Larisa-K

Днём местами ожидаются умеренный снегопад. Температура ночью опустится до 7−12, местами до 14−19 градусов мороза. Днём столбик термометра поднимется до 0,-5°, местами — 7,-12 °C.

«В Кызыле: облачно с прояснениями, ночью умеренный, днём небольшой снег. Ветер западный 4−9 м/с., порывы до 14м/с. Температура воздуха ночью — 7,-9°; днем 0,-2°. На дорогах гололедица», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Среднесибирском гидрометцентре предупредили об угрозе схода лавин в горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы.

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