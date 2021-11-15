Севастополь, , 10:59 — REGNUM В Севастополе подтверждено 350 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 15 ноября. Накануне, 14 ноября, сообщалось о 352 новых заразившихся.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Выздоровевшими за последние сутки признаны 265 жителей с ранее подтверждённым заражением коронавирусом. Умерли за сутки шесть человек в возрасте от 68 лет до 91 года.

Всего с начала пандемии в Севастополе подтверждено уже 44 314 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 36 520 человек, скончался 1 531 ковид-пациент.

На утро 15 ноября привиты от коронавируса 213 733 жителей города, второй этап вакцинации прошли 177 930 жителей.