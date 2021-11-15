Челябинск, , 10:59 — REGNUM В Челябинске за прошедшую неделю были оштрафованы 138 нарушителей масочного режима. Об этом на совещании в мэрии сообщил замглавы города Игорь Постнов.

Коронавирус

Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Всего сотрудники полиции и районных администраций провели рейды по 648 разным предприятиям, среди которых были и торговые комплексы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области ситуация с коронавирусом продолжает оставаться сложной. При этом нерабочие дни в регионе решили не продлевать.