Мурманск, 15 ноября, 2021, 10:58 — ИА Регнум. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис ушел на самоизоляцию из-за подтвержденного COVID-19 в кругу близких. Об этом глава региона сообщил в соцсетях.

Gov-murman.ru Андрей Чибис

«У меня все тесты отрицательные, но, как и полагается, ушел на самоизоляцию», — уточнил Чибис.

Как сообщало ИА REGNUM, Чибис прошел вакцинацию от коронавируса еще на этапе испытаний вакцины — осенью 2020 года. Ревакцинацию губернаторпрошел в июне 2021-го.