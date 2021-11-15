Пермь, 15 ноября, 2021, 10:58 — ИА Регнум. В Перми мобильный прививочный пункт у ТРК «Столица» закрыли. Пермяков приглашают продолжить вакцинацию от коронавируса в поликлинике. Об этом сообщает краевой минздрав.

Pan American Health Organization PAHO Вакцинация

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С 15 октября граждане делали первую прививку от COVID-19 в мобильном процедурном кабинете. Второй компонент вакцины пациентам введут уже в условиях стационара — в административном корпусе Пермской ЦРБ в микрорайоне Верхние Муллы.

Напомним, в Прикамье массовую вакцинацию населения проводят 61 медицинская организация. На 14 ноября привито первым компонентом 1 034 538 пермяков, завершили курс иммунизации 709 514 человек.