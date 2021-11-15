Канберра, , 11:12 — REGNUM По словам сенатора Мэтта Канавана, климатический саммит в Глазго стал «отличным результатом» для угольной промышленности Австралии. Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что саммит под эгидой ООН стал «похоронным звоночком» для угольной промышленности, однако австралийских политик так не считает. Своим мнением он поделился 15 ноября в эфире телеканала Nine news.

Угольная шахта Иван Шилов © ИА REGNUM

На телеканале Канаван выступал по видеосвязи, установив перед этим заставку на мониторе телевизора позади себя с лозунгом «Глазго: огромная победа для угля».

«Учитывая тот факт, что в соглашении не говорилось, что добычу угля необходимо постепенно сворачивать или отказываться от нее, это дает нам зеленый свет на то, чтобы строить больше угольных шахт», — заявил сенатор.

Соглашение в Глазго, подписанное 197 странами, действительно включает в себя обязательство по «поэтапному сокращению» использования угля, но фраза была изменена с «поэтапного отказа» после вмешательства Индии.

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