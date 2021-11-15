Санкт-Петербург, 15 ноября, 2021, 11:00 — ИА Регнум. В Петербурге продолжает меняться команда руководителей комитетов городской администрации: на должность председателя Жилищного комитета назначен Олег Зотов. Об этом 15 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

Vk.com/o.u.zotov Олег Зотов назначен на должность председателя Жилищного комитета Петербурга

Губернатор Александр Беглов подписал распоряжение правительства Санкт-Петербурга о назначении Олега Зотова председателем Жилищного комитета. Он сменит назначенного в июне 2019 года Виктора Борщева.

«До назначения на этот пост Олег Зотов занимал должность начальника Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), — говорится в сообщении. — Занимавший пост председателя Жилищного комитета Виктор Борщев переведен на другую работу».

Напомним, ранее стало известно, что председателем городского комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности назначен Александр Герман, бывший заместитель председателя комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга.

А главой комитета по благоустройству стал экс-глава Калининского района Василий Пониделко.