Барнаул, , 10:56 — REGNUM Вопреки заявлениям Барнаульской мэрии, в 2021 году работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» на Алтае ещё не завершены. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель алтайского исполкома ОНФ Сергей Войтюк:

Подрядчики и заказчики по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» 2021 года в Барнауле Цитата с сайта barnaul.org

«Ещё идет процесс установки знаков на Павловском тракте, улицах Ползунова и Взлётная, продолжаются погодонезависимые работы. Это касается как Барнаула, так и Бийска, где тоже работают с национальным проектом. Есть ещё вторая составляющая, которую мы поставили на контроль и мониторим: это — кассовое исполнение. В этой части всё не совсем так хорошо, потому что речь идёт о подготовке документов: сам мост на ул. Челюскинцев в Барнауле был давно готов, но есть еще много бумажной работы: необходимо получить разрешительные документы на его сдачу и ряд других. В этом вопросе о завершении национального проекта по 2021 году говорить сложно».

Сергей Войтюк также назвал цифры:

«По Барнаулу кассовое освоение нацпроекта находится в пределах 55 — 60%, то есть, ещё не рассчитались с подрядчиками за выполненные работы, соответственно, деньги, как говорят чиновники, не освоены. По Бийску кассовое исполнение составляет порядка 45%. Там тоже работы выполнены, но расчёт до конца не произведён. Лучше всего обстоят дела в Новоалтайске: там кассовое освоение — под 80%, поэтому можно говорить об исполнении нацпроекта. Ведь нацпроект — это ещё и исполнение обязательств заказчика перед подрядчиком. Поэтому говорить можно лишь о том, что идет завершение реализации нацпроекта».

Напомним, о том, что в Барнауле завершили работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» по 2021 году, сказано в официальном сообщении пресс-центра мэрии Барнаула 13 ноября. В частности, отмечалось, что завершающим объектом стал мост на улице Челюскинцев: по нему открыли движение.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября 2021 года власти региона известили о масштабной проверки качества дорог. Более двух тысяч километров трасс оценивали по таким показателям, как продольная и поперечная ровность покрытия, его сцепные свойства, прочность, интенсивность транспортного потока и различные дефекты.

Одним из объектов проверки стал десятикилометровый участок на автомобильной дороге Белоярск — Заринск, отремонтированный в текущем строительном сезоне в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Результаты показали соответствие отремонтированного участка всем нормативным требованиям.