Москва, , 10:56 — REGNUM Золото будет дорожать по мере роста инфляции в Америке и странах Европейского союза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 ноября заявил доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов, комментируя рост цен на золото в конце минувшей недели.

Золото Bullion Vault

«Золото давно потеряло монетарные функции и сейчас является обычным биржевым товаром, — сказал Хестанов. — Естественно, к росту стоимости золота ведет рост инфляции, прежде всего в США и ЕС. Если на мировом рынке не произойдет значительных санкционных шоков (золото заметно реагирует на события такого рода), то наиболее вероятный сценарий — рост цены золота примерно на величину инфляции».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что на краткосрочном горизонте можно ожидать дальнейшего повышения мировых цен на золото.

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