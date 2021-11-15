Сеул, 15 ноября 2021, 10:56 — REGNUM Кандидат в президенты от основной оппозиционной партии «Сила народа», бывший генеральный прокурор страны Юн Сок Ёльопережает по популярности кандидата от правящей Демократической партии «Тобуро», экс-губернатора провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мёна. Об сообщает KBS со ссылкой на данные Корейского института общественного мнения.

Юн Сок Ёль (слева)
Юн Сок Ёль (слева)
(сс) 고려

Согласно результатам опроса, проведенного 12−13 ноября среди 1009 человек, за Юн Сок Ёля готовы проголосовать 45,6% респондентов, а за Ли Чжэ Мёна — 32,4%. Разница в 13,2% существенно превышает возможную погрешность при обработке данных¸ которая составляет ±3,1% при уровне достоверности в 95%.

За неделю рейтинг Юн Сок Ёля вырос на 2,6%, а рейтинг Ли Чжэ Мёна — на 1,2%.

На третьем месте по популярности кандидат от партии Справедливости Сим Сан Чжон (4,9%). За ним следуют кандидат от Народной партииАн Чхоль Су (4%) и независимый кандидатКим Дон Ён (1,1%).