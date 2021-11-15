Сеул, , 10:56 — REGNUM Кандидат в президенты от основной оппозиционной партии «Сила народа», бывший генеральный прокурор страны Юн Сок Ёльопережает по популярности кандидата от правящей Демократической партии «Тобуро», экс-губернатора провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мёна. Об сообщает KBS со ссылкой на данные Корейского института общественного мнения.

Юн Сок Ёль (слева) (сс) 고려

Согласно результатам опроса, проведенного 12−13 ноября среди 1009 человек, за Юн Сок Ёля готовы проголосовать 45,6% респондентов, а за Ли Чжэ Мёна — 32,4%. Разница в 13,2% существенно превышает возможную погрешность при обработке данных¸ которая составляет ±3,1% при уровне достоверности в 95%.

За неделю рейтинг Юн Сок Ёля вырос на 2,6%, а рейтинг Ли Чжэ Мёна — на 1,2%.

На третьем месте по популярности кандидат от партии Справедливости Сим Сан Чжон (4,9%). За ним следуют кандидат от Народной партииАн Чхоль Су (4%) и независимый кандидатКим Дон Ён (1,1%).