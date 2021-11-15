Москва, 15 ноября, 2021, 10:55 — ИА Регнум. На территории России могут упростить требования к обеспечению транспортной безопасности для посадочных площадок, вертодромов и аэродромов, используемых для перевозки воздушными судами с малой пассажировместимостью. Об этом 15 ноября сообщает сайт правительства России.

Аэродром

Данная тема обсуждалась в ходе заседания правительственной комиссии по транспорту, которую провёл первый вице-премьер Андрей Белоусов.

В правительстве рассказали, что Минтранс РФ разработал проект постановления, по которому допкритерием для дифференцирования объёма требований предлагается сделать нахождение либо отсутствие в составе аэродрома или посадочной площадки особо опасных и технически сложных объектов инфраструктуры воздушного транспорта. Например, аэровокзалы пропускной способностью более 100 пассажиров, диспетчерские центры единой системы организации воздушного движения, взлётно-посадочные полосы длиной более 1300 метров.

Если правила будут утверждены, для 161 объекта из реестра Росавиации не потребуется оснащения инженерно-техническими системами, привлечения подразделений транспортной безопасности и организации пропускного режима.

При этом на таких аэродромах будет требоваться обеспечение осмотра объекта перед обслуживанием воздушных судов для выявления запрещённых предметов и веществ. В правительстве рассчитывают, что новое регулирование сократит финансовые затраты для 90% аэродромов.