Москва, , 10:55 — REGNUM Роспотребнадзор перечислил 12 самых популярных мифов и фактов о гриппе. Основные мифы — гриппа без высокой температуры не бывает, при гриппе не бывает сильного насморка, сообщили в пресс-службе ведомства.

Грипп Ponchikov.net

Основные мифы: что лечить грипп бессмысленно: болезнь не опасна и пройдет сама собой. Грипп очень опасен; что грипп можно лечить антибиотиками. Антибиотики действуют только на бактерии; чтобы не заболеть гриппом, достаточно принимать витамины и есть больше лука, чеснока и лимонов.

Также мифы: что прививка от гриппа может вызвать заболевание; невозможно предугадать, какой вирус гриппа будет в сезоне и создать вакцину, защищающую именно от него; после начала эпидемии вакцинацию проводить поздно.

Главные факты: — лучшая профилактика гриппа — это вакцинация; вирус гриппа не боится мороза; лучшее средство от гриппа для грудного младенца — молоко матери; таблетки от температуры помогают гриппу распространяться по организму; прививка от гриппа не дает гарантию от заражения.

Как сообщало ИА REGNUM, чтобы не заболеть пневмонией, до подъема заболеваемости респираторными инфекциями следует сделать прививку от гриппа.

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