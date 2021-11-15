Москва, 15 ноября, 2021, 10:53 — ИА Регнум. В 2022 году рост потребительского кредитования в России уже не будет таким взрывным, как в 2021 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 ноября заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

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«Устойчивый рост объемов кредитования мы наблюдаем на протяжении всего 2021 года. В октябре был достигнут годовой уровень 2020 года, что свидетельствует об активизации потребительских настроений в обществе и, как следствие, увеличении спроса на кредитные ресурсы, — сказал экономист. — В следующем году можно ожидать стабилизации объемов потребительского кредитования, а если рост будет наблюдаться, в 2022 году он, вероятно, не будет таким взрывным, как в текущем году».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее рост объемов кредитования в РФ объяснили отложенным спросом.