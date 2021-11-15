Москва, 15 ноября, 2021, 10:52 — ИА Регнум. В течение ближайшего времени властями Московской области будет заключено концессионное соглашение на строительство новой платной дороги, которая будет дублировать Егорьевское шоссе, являющееся одной из наиболее загруженных дорог в регионе. Об этом 15 ноября сообщает «Коммерсантъ».

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Пробка

Уточняется, что трассу, протяженность которой составит 36 км, планируется построить к 2026 году и она будет проходить от Люберец в обход населенных пунктов, а затем соединяться с Центральной кольцевой автодорогой (ЦКАД). При это указывается, что стоимость трассы составит, по предварительным оценкам, 60 млрд руб.

«Тарифы за проезд составят 12 руб. за километр (или 436 руб. за всю дорогу) для легковых авто и мотоциклов и 18−48 руб. (654−1744 руб. за весь путь) для автобусов и грузовиков», — говорится в материале издания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Ульяновске разработают план модернизации улично-дорожной сети города.