Тюмень, , 10:51 — REGNUM В Тюмени к зданию областного правительства 15 ноября пришли местные активисты, которые собрали более тысячи подписей против ввода QR-кодов для посещения ряда предприятий и учреждений в регионе. Об этом сообщает портал 72.ru.

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Они также требуют добровольную вакцинацию от коронавируса.

«Чтобы людей не отстраняли от работы, от детей наших отстали — школьников выпустили с дистанта, чтобы не внедрялось ПЦР-тестирование детей в школе. Мы не борцы, а просто отстаиваем свои права. Всё должно быть на законных основаниях. Мы против принуждения», — заявили о мотивах протеста активисты.

Отмечается, что подписи против вакцинации также собрали жители тюменского города Ишима. Заявление против введения QR-кодов жители Тюменской области планируют отправить президенту России Владимиру Путину.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по стране на минувшей неделе прокатилась волна протестов против допуска людей в магазины и различные учреждения по QR-кодам, подтверждающим вакцинацию от коронавируса.

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