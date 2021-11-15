Брянск, 15 ноября, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Председатель Брянской областной общественной писательской организации Союза писателей России Владимир Сорочкин скончался вечером 14 ноября, сообщили ИА REGNUM в организации.

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Владимиру Сорочкину было 60 лет. Он стал членом Союза писателей России в 1996 году, был секретарём Союза писателей России, членом Союза писателей Союзного государства, секретарём Международного союза писателей и мастеров искусств, главным редактором альманаха «Литературный Брянск».

Стихи Владимира Сорочкина переводились на белорусский, украинский и болгарский языки. Он является лауреатом многочисленных российских и международных литературных премий.

Брянскую областную общественную писательскую организацию он возглавлял с 2007 года.