Пекин, , 10:51 — REGNUM Киберпространсвтенная Китая опубликовала 14 ноября свод проектов правил управления по защите безопасности данных в Интернете, чтобы выяснить мнение общественности, сообщает агентство Синьхуа.

Киберпреступность

В соответствии с правилами, в стране должна быть создана система защиты данных на основе категорий и классов. Данные будут классифицированы как общие, важные и основные с учетом их важности для национальной безопасности, общественных интересов, а также законных прав и интересов соответствующих лиц или организаций, говорится в проекте правил.

Будут введены различные меры защиты, основанные на классификациях. Субъекты обработки данных должны создать механизмы реагирования на чрезвычайные ситуации, чтобы ограничить ущерб, причиненный потенциальными инцидентами безопасности данных, говорится в проекте документа.

В частности, документ запрещает использование биометрических данных, таких как лицо, отпечаток пальца и радужная оболочка глаза, в качестве исключительного метода идентификации личности, в попытке ограничить принудительный сбор личной биометрической информации.

Согласно проекту, субъекты обработки данных не должны отказывать в предоставлении услуг или препятствовать предоставлению обычных услуг пользователям на основании отказа при сборе личной информации, которая не нужна для соответствующих услуг.