Вашингтон, , 10:51 — REGNUM Угрожавший Международной космической станции (МКС) космический мусор пролетел мимо, однако может вновь подлететь к станции. Об этом следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует NASA.

МКС

«Ориентировочное время следующего пролета — в промежутке между 08:38 и 08:44 (11:38 и 11:44 мск)», — сказал наземный специалист экипажу.

Сейчас специалисты NASA уже обсуждают возможность возвращения астронавтов на станцию.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за того, что около МКС в ближайшее время пролетит опасный кусок космического мусора, российские космонавты на это время перейдут в корабль «Союз МС-19».

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