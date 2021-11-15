Вашингтон, 15 ноября 2021, 10:51 — REGNUM Угрожавший Международной космической станции (МКС) космический мусор пролетел мимо, однако может вновь подлететь к станции. Об этом следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует NASA.
Сейчас специалисты NASA уже обсуждают возможность возвращения астронавтов на станцию.
Как сообщало ИА REGNUM, из-за того, что около МКС в ближайшее время пролетит опасный кусок космического мусора, российские космонавты на это время перейдут в корабль «Союз МС-19».
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