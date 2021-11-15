Уфа, 15 ноября 2021, 10:51 — REGNUM Экскурсионный поезд «Хогвартсэкспресс» отправился по маршруту «Стерлитамак-Белое Озеро-Стерлитамак» в Башкирии. Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Первое экскурсионное путешествие на поезде состоялось 14 ноября при поддержке министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкирии и Куйбышевской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».
Все билеты на поезд в стиле Гарри Поттера раскупили заранее. Продолжительность поездки составила два часа. Во время следования 124 пассажиров сопровождали порядка десяти персонажей из вселенной Гарри Поттера.
«Каждый пассажир стал обладателем палочки, билета и письма из Хогвартса и попробовал чудодейственный ланч (напиток + брускеты в индивидуальных упаковках)», — говорится в сообщении пресс-службы.
Экскурсионные поездки этого поезда запланированы на 21 и 28 ноября.