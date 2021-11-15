Канберра, , 11:01 — REGNUM Сотни жителей городка Форбс, расположенном в штате Новый Южный Уэльс (юго-восток Австралии), могут быть эвакуированы из-за опасений о возможном наводнении, которое, как ожидается, может произойти из-за разлива рек. Об этом 15 ноября сообщил телеканал Nine News.

Флаг Австралии

По оценкам спасателей, постановлении покинуть свои дома и перебраться в безопасное место коснется 800 местных жителей. Службам спасения и работающим с ними рука об руку волонтерам уже поступило от граждан 1500 звонков с просьбой получить мешки с песком для защиты своих домовладений.

Особенное внимание приковано к медленно поднимающейся реке Лахлан, в районе течения которой всего за несколько прошедших дней выпало в два-три раза больше осадков, чем за весь месяц. В связи с этим местные власти предупредили, что постановление об эвакуации может поступить днем или вечером 15 ноября.