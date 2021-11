15 ноября 2021 | Время чтения 8 мин

Владимир Марочкин, , 21:44 — REGNUM Нынешнее поколение уверено, что рок-н-ролл был всегда, ведь под этот озорной ритм танцевали их мамы и папы, бабушки и дедушки. В принципе, так и есть. Рок-н-ролл появился на свет в начале 50-х годов прошлого века, с тех пор минуло почти 70 лет, а это — четыре поколения поклонников этой музыки.

Rock-'n-Roll Herbert Behrens

Первый рок-н-ролл в 1953 году сочинил американский музыкант Билл Хэйли. Песня называлась Crazy man crazy. Билл Хэйли тогда даже не представлял, что он написал именно рок-н-ролл и тем самым открыл новую эру как в музыке, так и в общественных отношениях. В программках танцевальных вечеров Crazy man crazy значилась как быстрый фокстрот. Действительно, темп и ритм этих двух танцев — рок-н-ролла и быстрого фокстрота — довольно схож. Новая музыка с момента своего появления сразу же потребовала от людей самоидентификации: либо человек облачается в черный фрак, белую манишку, обувает лакированные туфли и движется в традиционном ритме, либо надевает кожаную куртку, джинсы и голубые замшевые мокасины (как поется в известной песне, Blue Suede Shoes) — и крутит с девушкой умопомрачительные акробатические трюки. В необходимости самоидентификации и заключается удивительная особенность новой музыки.

Но официальная история рок-н-ролла отсчитывается с 1954 года, когда новая песня Билла Хэйли Rock around The Clock («Рок круглые сутки») возглавила хит-парады по всему миру. Но своего успеха этот рок-н-ролл достиг не без приключений. Rock around The Clock впервые прозвучала в фильме «Школьные джунгли». В американском прокате картина провалилась, зато ей заинтересовались европейские подростки, сначала во Франции, затем — в Великобритании. Но тинейджеров привлекал вовсе не сюжет, а веселая песня, которая звучала в начале и конце фильма. Вслед за европейскими подростками американские мальчишки и девчонки также обратили внимание на Rock around The Clock. Так рок-н-ролл и закружил весь мир в танце.

Билл Хейли и его кометы. 1954

Честно говорят, не знаю, шел ли этот фильм в советском прокате, но в вопросах к кроссворду, опубликованному в старом-престаром журнале «Огонек», читателям было предложено отгадать фамилию режиссера, который снял фильм «Школьные джунгли». Эти пять букв по горизонтали означают, что и сам фильм, и его автор, и, видимо, песня Билла Хэйли Rock Around The Clock, звучащая в фильме, должны были быть в конце 1950-х годов известны массовому советскому кинозрителю. Карандаш легко вписывает буквы в квадратики кроссворда: режиссера зовут Ричард Брукс

В том же 1954 году рок-н-ролл добрался и до нашей страны. Одним из тех, кто подпал под чары новой музыки, был Владимир Семенов, будущий музыкант ВИА «Цветы» и автор знаменитого хита «Звёздочка моя ясная». Он тогда жил в Астрахани и учился на автомеханика. Владимир увлекался джазом, но, услышав однажды по приемнику рок-н-ролл, влюбился в этот звук и ритм.

«Я на помойке нашел гитарку, кем-то выброшенную, — рассказывал Владимир Семенов. — На ней было всего две струны. И я на одной струне стал чего-то потихонечку наигрывать. Мне так понравилось! Мы собрали ансамбль и начали выступать. В основном на студенческих вечерах. Играли то, что нравилось, что уху было приятно…»

Вслед за музыкой к нам пришел и сам танец. В декабре 1956 года его привезли наши спортсмены из австралийского Мельбурна, с Олимпийских игр. Именно там американцы познакомили наших олимпийцев с рок-н-роллом, который они самозабвенно отплясывали вечерами в интернациональном клубе. Потренировавшись пару дней, наши спортсмены тоже освоили этот экзотический для того времени танец. А потом они очень долго плыли на океанском лайнере из Мельбурна до Владивостока — и за это время до совершенства отшлифовали рок-н-рольные движения.

А массовое распространение рок-н-ролла по Стране Советов началось в 1957 году, после фестиваля молодежи и студентов, которые проходил в Москве. Еще недавно о существовании рок-н-ролла знали лишь избранные — дипломаты, спортсмены и журналисты-международники — теперь же он стал доступен практически каждому и превратился поистине во всеобщее увлечение.

В 1961 году появился первый рок-н-ролл на русском языке — «Песня о морском дьяволе». Эта песня была сочинена композиторов Андреем Петровым и поэтом Сергеем Фогельсоном для фильма «Человек-амфибия». Историю первого советского рок-н-ролла мы рассказывали в статье «Как создавалась музыка с отпечатком судьбы».

«Песенка о морском дьяволе» из к/ф «Человек амфибия»

Повседневная жизнь молодежи 1960-х годов проходила под рок-н-ролл. Под эти задорные ритмы молодые люди целовались, влюблялись, женились, растили детей. Но самое главное — под звуки рок-н-ролла рождались самые смелые научные открытия: полеты в космос, первые электронно-вычислительные машины, лучшие в мире самолеты. Разрабатывалось всё. От новых сортов пшеницы и овса до любой сложной технологии. Научно-техническая революция напоминала танец в рок-н-ролльном ритме, недаром все открытия получались такими веселыми, смелыми, немного даже отчаянными, подчас — на грани возможного, а часто — за гранью.

Мало кто знает, например, что Юрий Гагарин летал в космос под рок-н-ролл. Старт ракеты задерживался, и космонавт попросил включить ему в кабину какую-то музыку.

«Юра, что бы ты хотел послушать?» — поинтересовался Павел Попович, сидевший на связи.

Гагарин попросил включить ему песню «Ландыши», но «Ландышей» на Байконуре не нашлось. Тогда один из прикомандированных инженеров отпросился у Королёва сбегать в общежитие, чтобы принести на командный пункт магнитофонную бобину. Когда пленку включили, на ней оказались все самые модные рок-н-роллы в исполнении Элвиса Пресли, Чака Берри, Джерри Ли Льюиса и других популярных певцов. Вот так Гагарина провожали в космос под звуки рок-н-ролла.

В следующее десятилетие рок-н-ролл уступил место другой музыке, и новый взрыв популярности стиля произошел лишь в 1980-е годы, когда подросли дети шестидесятников. «Браво», «Центр», «Наутилус Помпилиус», «Мистер Твистер», Юрий Лоза, Валерий Сюткин и многие другие вновь заиграли песни в любимом ритме, к которому их приучили родители. Новое поколение почувствовало, что в рок-н-ролле присутствует стремление к душевной чистоте и честности помыслов. Рок-музыка строится по законам риторики первого детского крика. Этот крик может быть чистым, с сурдиной, диким с искажениями, но это всегда голос самой сути.

Музыка поддерживает ритм нашей повседневной жизни. Главное в музыке — это наше дыхание. Недаром Булат Окуджава однажды написал: «Каждый пишет, как он слышит, каждый слышит, как он дышит». Эти строки говорят о том, как устроена наша жизнь. А жизнь — это ритм, в котором мы живем. И мы слушаем ту музыку, которая отвечает нашему внутреннему ритму. Кто-то слушает хор имени Пятницкого, и это означает, что он живет в таком ритме. Кто-то любит Софию Ротару, и это значит, что его устраивает именно такой ритм жизни. Но кто-то слушает рок-музыку, и его жизнь развивается именно в ритме рока. И нет здесь никакой идеологии.

Rock-'n-Roll Цитата из видео на YouTube

Но одновременно это означает, что жизнь людей можно сделать более интенсивной, творческой и радостной, если в их привычную жизнь войдет ритмичная и позитивная музыка.

В 1990-х годах под звуки рок-н-ролла мог произойти новый технологический прорыв. Увы, в полной мере он так и не состоялся. Страна разваливалась, и символом деградации науки стала попса. Сегодня для того, чтобы возобновилась научно-техническая революция, требуется снова вернуть рок-н-ролл в повседневную жизнь, потому что под попсу, рэп и шансон ракеты почему-то не летают. Эта бодрая музыка должна постоянно звучать по радио и телевидению, исполняться на городских праздниках, необходимо всячески поддерживать певцов рок-н-ролла. И в конце концов случится чудо: под эту волшебную музыку страна оживет и шагнет в счастливое будущее.

А танец сегодня превратился в спорт, в котором российские танцоры не знают себе равных. Этот спорт называется акробатический рок-н-ролл. Наши спортсмены уже много лет побеждают на международных соревнованиях потому, что они сохранили и перенесли в рок-н-ролл традиции советской гимнастической школы. Те невероятные трюки, что когда-то делали на спортивном помосте наши легендарные гимнастки Ольга Корбут, Людмила Турищева, Елена Мухина, теперь уверенно повторяют танцоры акробатического рок-н-ролла. Легендой этого вида спорта стали Иван Юдин и Ольга Сбитнева, которые на сегодняшний день являются уже пятикратными чемпионами мира. Международная федерация постоянно требует от наших танцоров упрощать программы, потому что многие западные спортсмены не в состоянии повторить акробатические элементы, которые с легкостью выполняют российские мастера танца. Олимпийский комитет России не раз предлагал включить акробатический рок-н-ролл в программу Олимпийских игр, поскольку это — очень красивый и динамичный вид спорта. Но каждый раз комиссия МОК отклоняла это предложение. Существует мнение, что эти регулярные отказы обусловлены тем, что акробатический рок-н-ролл, как это ни странно, не танцуют в Америке. (Там танцуют другой танец — буги-вуги, где акробатические элементы присутствуют в минимальной степени.) Некоторые наши тренеры даже отправились на работу в США, чтобы научить юных американцев новому подходу к танцу. Если у них это получится, то, может быть, тогда акробатический рок-н-ролл всё-таки станет частью Олимпийских игр.

