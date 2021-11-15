Краснодар, 15 ноября, 2021, 10:48 — ИА Регнум. Студенты Кубанского государственного университета жалуются на угрозы «дисциплинарной ответственности» и даже отчисления, при этом привившимся студентом обещают материальное поощрение. Сообщения об этом появились в СМИ и социальных сетях, соответствующее письмо пришло также на адрес ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика». реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»

Сотрудников, а также студентов старше 18 лет, вузов и ссузов включили в перечень категорий жителей, которые подлежат обязательной вакцинации, постановлением управления Роспотребнадзора региона 12 октября. Приказ «О профилактической вакцинации обучающихся Кубанского государственного университета по эпидемическим показаниям» ректор вуза подписал 10 ноября.

В частности, приказом деканам факультетов, директорам институтов (филиалов), руководителям структурных подразделений поручено обеспечить вакцинацию от коронавируса вторым компонентом или однокомпонентной вакциной не менее 80% от общего числа студентов-очников до 15 декабря 2021 года. Прошедшим вакцинацию предоставляются два свободных от посещения занятий дня, а каждому студенту, полностью прошедшему вакцинацию до 12 ноября, выплатят по тысяче рублей материальной поддержки.

В приказе также содержатся данные о «персональной ответственности» руководителей подразделений за невыполнение плана по вакцинации, а также о личной ответственности самих студентов за отказ от прививок.

Между тем, по сообщениям студентов, деканы предупреждают студентов о «дисциплинарной ответственности» в случае отказа от вакцинации — вплоть до отчислении при первой возможности.

Применение санкций к студентам-антипрививочникам подтвердил СМИ ректор Кубанского госуниверситета Михаил Астапов. По словам Астапова, непосредственно отчислять не привившихся студентов из вуза не будут, но будут применяться «все другие механизмы воздействия, которые могут осложнить учебу», цитирует ректора «Юга.ру». Такие меры в вузе объясняют ростом числа заболевших и высокой смертностью — с начала пандемии скончался уже 31 сотрудник вуза, также среди жертв — 21-летний студент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Краснодарском крае продлили все действующие антиковидные ограничения, а также ввели требование об обязательной вакцинации для людей пенсионного возраста.