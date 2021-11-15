Канберра, , 11:00 — REGNUM Правительство Квинсленда (северо-восток Австралии) позволит полностью вакцинированным от COVID-19 жителям других регионов совершать авиаперелеты в штат с 15 ноября. Причиной решения послужило преодоление отметки в 70% полностью привитых жителей Квинсленда, передает телеканал Nine News.

Пляж. Австралия (сс) sandid

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Премьер-министр Анастейша Палащук заявила в ходе пресс-конференции, что с 15 ноября приезжие австралийцы из других штатов смогут попасть на территорию Квинсленда, если у них будет отрицательный результат теста на COVID-19. Граждане, прибывающие из Нового Южного Уэльса и Виктории, должны будут находиться дома на карантине в течение 14 дней.

На территорию штата будут допущены только полностью вакцинированные австралийцы при условии, что вторая доза вакцины от COVID-19 была введена более чем за две недели до отъезда. Министр здравоохранения Квинсленда Иветт Д'Ат сообщила, что система пропусков через границу будет работать с 17:00 по местному времени, при этом пропуски будут выдаваться «мгновенно», если заявители будут соответствовать всем требованиям.

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