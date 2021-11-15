Горно-Алтайск, 15 ноября, 2021, 10:47 — ИА Регнум. В Республике Алтай на минувшей неделе выявлено 378 случаев заражения коронавирусом, что на 5,8% выше показателей предыдущей недели. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

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Среди заболевших продолжает циркулировать штамм «дельта», характеризующийся более тяжёлым течением заболевания. Внебольничная пневмония развилась у 108 пациентов.

«57,1% заболевших имели контакт по дому, у 28,8% заражение произошло в общественных местах, автобусах, магазинах; 3,9% заболевших заразились предположительно при получении медицинской помощи», — отметили в управлении.

46% из числа заболевших составляют мужчины, 54% — женщины. Две трети заболевших старше 50 лет.